Sıcaklık ve nem tavan yaptı. Antalyalılar sahile koştu

Su sporlarına ilginin arttığı sahilde bazı kişiler jet-ski, deniz paraşütü ve kano gibi aktiviteler yaptı. Plaj işletmeleri ile sahil çevresindeki işletmelerde de hareketlilik gözlendi.

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesinin beklendiği kentte, sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.