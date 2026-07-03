Sıcaktan bunalan camiye koştu

Fırında çalıştığını belirten Sedat Katkan (38), sıcak havalarda mola saatlerini camide geçirdiklerini ifade ederek, “2005’ten beridir fırında çalışıyorum. Sabah 05.00’ten akşam 20.00’a kadar çalışıyoruz. Bizde sıcak veya soğuk fark etmiyor, yarım saat mola veriyoruz. Sıcaklardan dolayı camiye gelip serinliyoruz. Dışarısı daha sıcak olduğu için biz de camiye girdik. Cami serin ve güzeldir. Diyarbakır’ın yazı sıcak kışı ise soğuktur. Vatandaşlar kahveye gideceklerine camiye geliyorlar. Hem masrafsız hem serin hem de güzeldir” dedi.