Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
26.07.2026 12:09
Antalya'da sıcaktan bunalan bir sürücü, 1988 model Tofaş Kartal marka otomobilinin tavanına otobüs tipi klima sistemi taktırdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Sarı, kavurucu sıcaklara karşı ilginç bir çözüm geliştirdi.
Güvenlik görevlisi olarak çalışan Sarı, orijinalinde klima bulunmayan 1988 model Tofaş Kartal marka otomobilini yaz sıcaklarında daha konforlu kullanabilmek için farklı bir yöntem tercih etti.
1988 model Tofaş Kartal marka otomobilinin tavanına yüksek soğutma kapasitesine sahip otobüs tipi klima sistemi monte ettiren Sarı'nın aracı görenlerin de ilgisini çekiyor.
Otobüs tipi klima sistemi, yüksek soğutma ve ısıtma kapasitesi sayesinde aracın iç sıcaklığını kısa sürede düşürüyor. Sıcak yaz günlerinde otomobilin içini adeta buz dolabına çeviren sistem, görenlerin de dikkatini çekiyor.
Manavgat'ta özellikle son yıllarda yaz sıcaklarının daha da bunaltıcı hale geldiğini belirten Ahmet Sarı, klimasız araç kullanmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.
"SICAKTA BUNALAN SÜRÜCÜLER DAHA FAZLA KAZA YAPABİLİYOR"
Otomobilinin üretildiği dönemde klimanın bulunmadığını hatırlatan Sarı, şöyle konuştu:
“Bu araçlar piyasaya çıktığında sadece kaloriferi vardı. Bugüne kadar bu şekilde idare ettim. Ancak Manavgat'ta son 1-2 yıldır sıcaklıklar dayanılmaz seviyelere ulaştı. Bu nedenle klima taktırmak zorunda kaldım. Sıcakta bunalan sürücüler dikkatini kaybedebiliyor ve kazalar yaşanabiliyor. Araç sürücülerine klimasız araç kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Araçlarında klima yoksa benim yaptığım gibi bir çözüm üretebilirler. Böylece sıcaktan kaynaklı oluşabilecek kazaların da önüne geçilebilir.”
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