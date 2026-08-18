Sıcaktan bunaldılar kamyoneti seyyar havuz yaptılar
18.08.2026 11:03
Son Güncelleme: 18.08.2026 11:03
Ankara'da sıcak havadan bunalan gençler serinlemenin yolunu kullanmadıkları kamyoneti havuza dönüştürmekte buldu.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaz sıcaklarından bunalan İsmail Kaya ve arkadaşları, kullanmadıkları kamyoneti seyyar havuza dönüştürdü.
Yaklaşık 4 ton su alan kamyonetle serinleyen grup, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kaya, Ankara'da yaz aylarında yapılabilecek aktivitelerin sınırlı olması nedeniyle farklı bir konsept geliştirdiklerini söyledi.
"AŞIRI SICAKLARA BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULDUK"
Yaz sıcaklarında serinlemek için kamyonetini seyyar havuza dönüştürdüğünü ifade eden İsmail Kaya, "Arkadaşlarla bu konuyu bir süredir düşünüyorduk. Ankara'da da yapılacak çok aktivite olmadığı için böyle değişik bir konsept düşündük ve bunu da uyguladık, memnunuz. Gelen tepkiler de güzel. Yaz aylarında serinlemek amaçlı yaptık. Özellikle bu dönemlerde aşırı sıcaklar var. Aşırı sıcaklara böyle bir çözüm bulduk. Ankara'da da yakın deniz olmadığı için kendi imkanlarımızla böyle bir şeyi düşündük ve uyguladık." dedi.
"GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ"
Kaya, seyyar havuzun insanlar tarafından ilgiyle karşılandığını ve olumlu tepkiler aldıklarını belirterek “Kamyonet aktif olarak kullanılan bir aracımız değildi, köyde duruyordu. Biz de arkasını brandayla kapladık. İçine de köyde bulunan su tankından dolacak şekilde su koyduk. Sonrasında da bir çarşı turu yaptık. Kamyonet yaklaşık 4 ton su aldı. İnsanlar eğlendiğimizi görüyorlar. Güzel tepkiler de alıyoruz, herkes olumlu tepkiler veriyor.” diye konuştu.
"BU AKTİVİTEYE KATILMAK İSTEYEN HERKESİ BEKLERİZ"
Ekonomik şartlar nedeniyle tatile gitmek yerine alternatif olarak seyyar havuz yaptıklarını söyleyen İsmail Kaya, “Havuzu genelde pazar günleri yapıyoruz. Herkesin aktif olabileceği ortak bir gün seçiyoruz. Bizimle beraber bu aktiviteye katılmak isteyen herkesi bekleriz. Eğlenceli vakitler geçiriyoruz.” dedi.
"SOKAKLARDA GEZİYORUZ"
Seyyar havuzda serinlemek isteyen herkesi Kahramankazan'a davet ettiğini belirten Mehmet Ali Büyükorhan ise, “Sokaklarda geziyoruz, çok dikkat çekiyor. İnsanların güzel tepkileriyle karşılaşıyoruz, çok eğleniyoruz. Bize katılmak isteyen herkesi de Kahramankazan'a bekleriz, eğlenmek için buyursunlar gelsinler.” diye konuştu.
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