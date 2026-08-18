Sıcaktan bunaldılar kamyoneti seyyar havuz yaptılar

Yaz sıcaklarında serinlemek için kamyonetini seyyar havuza dönüştürdüğünü ifade eden İsmail Kaya, "Arkadaşlarla bu konuyu bir süredir düşünüyorduk. Ankara'da da yapılacak çok aktivite olmadığı için böyle değişik bir konsept düşündük ve bunu da uyguladık, memnunuz. Gelen tepkiler de güzel. Yaz aylarında serinlemek amaçlı yaptık. Özellikle bu dönemlerde aşırı sıcaklar var. Aşırı sıcaklara böyle bir çözüm bulduk. Ankara'da da yakın deniz olmadığı için kendi imkanlarımızla böyle bir şeyi düşündük ve uyguladık." dedi.