Şifalı bitki gün yüzüne çıktı. Toplamak için dik yokuşları aşıyorlar
31.05.2026 10:13
Bitlis’te vatandaşlar sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çiriş otunu toplamak için yollara düşüyor.
Bu yıl baharın bölgeye gecikmeli gelmesi, çiriş otunun da belli bölgelerde yeni yeni filizlenmesine neden oldu.
Eriyen karların ardından toprak altından baş gösteren şifalı bitkiyi toplamak isteyen vatandaşlar, zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmandı.
SOSYAL AKTİVİTE OLARAK GÖRÜLÜYOR
Yöre sakinlerinden Mehmet Okay, "Dağların zirvesindeki karların erimesiyle birlikte bu eşsiz lezzet gün yüzüne çıktı. Biz de bu fırsatı değerlendirerek arkadaşlarımızla birlikte dağlara çıktık" dedi.
Çiriş otu toplamanın kendileri için aynı zamanda bir sosyal aktivite olduğunu vurgulayan Okay, "Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak, stres atmak ve temiz havada doğa yürüyüşü yapmak için harika bir fırsat. Hem dağ havası aldık hem spor yaptık hem de bu şifalı lezzeti topladık. Yorucu olsa da buradaki huzura değdi" şeklinde konuştu.
"GÜLLÜK" ADIYLA DA BİLİNİYOR
Doğal ortamda tamamen organik olarak yetişen ve mutfakların vazgeçilmezi olan çiriş otunun, Bitlis yaylalarındaki toplama mesaisinin bir süre daha devam edeceği dile getirildi.
Halk arasında “güllük” adıyla da bilinen çiriş otu, birçok yöresel yemekte kullanılıyor. Bazı vatandaşlar, çiriş otunu baharda toplayıp kışın tüketmek üzere saklıyor.
Çiriş otunun iltihap azalttığı ve anti-inflamatuar bileşikleri sayesinde ağrıları hafiflettiği ifade ediliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği öne sürülen bitkinin sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının giderilmesine katkı sağladığı da belirtiliyor. Ancak yine de tüketmeden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.
