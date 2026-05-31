Şifalı bitki gün yüzüne çıktı. Toplamak için dik yokuşları aşıyorlar

Doğal ortamda tamamen organik olarak yetişen ve mutfakların vazgeçilmezi olan çiriş otunun, Bitlis yaylalarındaki toplama mesaisinin bir süre daha devam edeceği dile getirildi.

Halk arasında “güllük” adıyla da bilinen çiriş otu, birçok yöresel yemekte kullanılıyor. Bazı vatandaşlar, çiriş otunu baharda toplayıp kışın tüketmek üzere saklıyor.

Çiriş otunun iltihap azalttığı ve anti-inflamatuar bileşikleri sayesinde ağrıları hafiflettiği ifade ediliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği öne sürülen bitkinin sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının giderilmesine katkı sağladığı da belirtiliyor. Ancak yine de tüketmeden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.