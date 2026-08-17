Sinekleri uzak tutuyor. Yaz aylarının favori bitkisine talep arttı

Denizli, “3-4 yıldır yaptığımız araştırmalar sonucunda kırmızı fesleğen elde ettik. Eylül ayı itibarıyla satışını gerçekleştirmeye başlayacağız. Türkiye'de bunu kimsede görmedim ve sadece bende olduğunu düşünüyorum. Bu, benim özel üretimim” dedi.

Bu fesleğeni kırmızı reyhan ile 3-4 yıl boyunca tozlaştırarak elde ettiklerini söyleyen üretici, “Reyhan ve fesleğeni yan yana ekmiştim. Daha sonra fesleğenin kızardığını görünce böyle bir üretim yapmak geldi aklıma. Bunun üzerine çalışmalara ağırlık verdim ve böyle bir ürün elde ettik. Her sene rengi giderek daha da kızardı. Şimdi de yeşilin yanında kırmızı rengini de piyasaya sunacağız” diye konuştu.

Denizli, kırmızı fesleğene kokusu daha keskin olduğu için hiç sinek gelmediğini ve bakım şartlarının normal fesleğenle aynı olduğunu söyledi.