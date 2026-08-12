Sınırları aşan hasat. 600 metre yükseklikte halatlarla inerek çıkarıyor

Metrelerce yükseklikteki kayalıklarda asılı kalarak doğal kaya balını çıkartan Yıldız'ın adrenalini yüksek o anları dron görüntüleriyle de gözler önüne serildi. Dışarıdan bakıldığında korkutucu görünen bu işin kendisi için bir tutku olduğunu belirten Yıldız, dağcılık tecrübesi sayesinde yükseklik ve zorlu şartların kendisine tehlikeli gelmediğini ifade ederek tamamen doğal ve şifalı kaya balını bin bir emekle sofralara ulaştırıyor.

Gercüş'ün el değmemiş coğrafyasında geleneksel ve hobi amaçlı yöntemlerle yapılan bu özel ve adrenalin dolu hasat, bölgedeki doğaseverler ve yerel halk tarafından da ilgiyle takip ediliyor.