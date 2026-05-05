Siparişlere yetişemiyor, Türkiye’nin dört bir yanından talep var. Erzurumlu fırıncının "Ata Tohumu" başarısı
05.05.2026 10:27
İHA
Erzurum'un Uzundere ilçesinde geleneksel üretim yapan fırın işletmecisi Cihan Bağdatlı, ata tohumundan elde edilen buğdayla ürettiği ekmeklerle dikkat çekiyor.
Katkı maddesi kullanmadan, tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan ekmekler yoğun talep görüyor. Cihan Bağdatlı'nın üretiminde kullandığı buğdaylar, ata tohumlarından yetiştiriliyor ve su değirmenlerinde öğütülerek una dönüştürülüyor.
SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR
Geleneksel yöntemlerin korunarak üretildiği bu ekmekler, hem lezzeti hem de doğallığıyla öne çıkıyor. Artan ilgi karşısında siparişlere yetişmekte zorlandığını belirten Bağdatlı, doğal ve sağlıklı ekmek üretimine devam edeceğini ifade ediyor.
HER YERDEN TALEP VAR
Bölge halkı başta olmak üzere çevre illerden de talep gören geleneksel buğday ekmeği, eski usul üretim anlayışını günümüze taşıyor.
