Şırası çıkarıldı, toprakla dinlendi. Kışın vazgeçilmezi

Toprakla bekletilerek süzülen şıralar, daha sonra dev kazanlarda ve odun ateşinde uzun süre kaynatıldı. Kıvamını alan pekmezler soğutulduktan sonra şişelenerek kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza altına alındı. Geleneğin yaşatıldığı mahallede üretilen doğal pekmezler, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.