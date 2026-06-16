Sırrı dağlarda saklı, resmen tescillendi. Dağlarda gizli olan coğrafi işaretli lezzet
16.06.2026 13:28
Ordu’da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve daha çok kadınlar tarafından zorlu emekle toplanan dağ çileğinin reçeli, Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle coğrafi işaret alarak tescillendi. Bu tescille birlikte Ordu genelinde coğrafi işaretli ürün sayısı 24’e yükseldi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin yöresel ve geleneksel ürünlerinin markalaştırılması amacıyla sürdürülen coğrafi işaret başvurularına bir yenisi daha eklendi. Kendine has aroması ve kokusuyla bilinen, başta fındık bahçeleri olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen dağ çileğinden üretilen reçel, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle tescillendi.
TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 24 OLDU
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının girişimleri sonucu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alınan "Ordu dağ çileği reçeli", kentin coğrafi işaretli ürünleri arasındaki yerini aldı. Böylece Ordu’da tescilli ürün sayısı 24’e ulaştı.
İLÇEDE TESCİL SEVİNCİ YAŞANDI
Ordu’nun Kumru ilçesinde faaliyet gösteren Kumru El İzim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Derli, dağ çileği reçelinin coğrafi işaret almasının ürünün tanıtımı ve markalaşması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Yıllardır dağ çileği reçeli ürettiklerini belirten Derli, "Artık sertifikamızı aldık ve resmi olarak dağ çileği reçelini satıyoruz. Dağ çileğimiz dağlarda yetişen organik bir ürün. Kumru’daki birçok kadın bu çilekleri toplayarak bize getiriyor, biz de satın alıp reçel üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tescille birlikte dağ çileği denildiğinde Ordu ve Kumru’nun daha fazla tanınacağına inanıyoruz" dedi.