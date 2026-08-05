Sırrı o toprakta çıktı. Diğerleri günler içinde çürürken orada 2 ay taptaze kalıyor

Sandıklı patatesi rengi ve dayanma ömrü daha fazla. Mesela İzmir Ödemiş'te patateslerimize tabii ki güzel ama depo ömrü yazlıkta en fazla 10 gün dayanır ama buranın dayanma ömrü yaklaşık 2 ay. O da toprağından kaynaklı bizim buraların toprağı etli yani siyah topraktır" dedi.