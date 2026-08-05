Sırrı o toprakta çıktı. Diğerleri günler içinde çürürken orada 2 ay taptaze kalıyor
05.08.2026 12:55
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yazlık patates sökümü başlarken, üreticiler özellikle raf ömrünün yaklaşık 2 ay olması ve rengi bakımından tüketimde Sandıklı patatesinin daha fazla tercih edildiğini belirtti.
Sandıklı ilçesinde yaşayan patates üreticisi İsmail Özel, yılda yaklaşık 35 bin dekarda üretim yapıp 40-50 bin ton patates ticareti gerçekleştiriyor.
Özel, Türkiye'de patates üretiminde Afyonkarahisar ile birlikte Sandıklı ilçesinin adeta bir kale gibi olduğunu kaydederek, "Afyonkarahisar Türkiye'de patates üretiminde lokomotiflerden biri, ilk 3'teyiz biz. Ortalama bizim Afyonkarahisar'da ortalama 250 bin dekar alanda patates ekiliyor.
Afyonkarahisar'da patateste lokomotif olan bölge ise Sandıklı ilçesi. Bu bölgede yaklaşık 80-100 bin dekar alanda patates ekimi gerçekleştiriliyor. Şuan yazlık patates sökümü yapılıyor. Önümüzdeki ayda kışlık patates ekimine başlarız. Lezzet ve kalite bakımından bu bölge çok ön plana çıkıyor.
NORMALDE 10 GÜN, ORADA 2 AY DAYANIYOR
Sandıklı patatesi rengi ve dayanma ömrü daha fazla. Mesela İzmir Ödemiş'te patateslerimize tabii ki güzel ama depo ömrü yazlıkta en fazla 10 gün dayanır ama buranın dayanma ömrü yaklaşık 2 ay. O da toprağından kaynaklı bizim buraların toprağı etli yani siyah topraktır" dedi.