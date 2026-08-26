Şişli'de iki aracın üzerine ağaç devrildi. Yol trafiğe kapatıldı
26.08.2026 15:29
Son Güncelleme: 26.08.2026 15:29
İstanbul Şişli'de devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İki araç hasar aldı.
Olay öğlen saatlerinde Harbiye Mahallesi Teşvikeye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaç, aniden devrilerek seyir ve park halindeki iki aracın üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri güvenlik amacıyla caddeyi araç trafiğine kapatırken, belediye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.