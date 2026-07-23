Site toplantısında 130 bin liralık ek gider kavgası. "Kolunda bilezikler var ya bozdur da ver dedi"

"Buradaki uygunsuz düzene karşı insanların isyanıdır. Konuşmak isteyen insanları susturmaya çalışıyorlar." diye konuşan daire sahiplerinden Ömer Akkurt, yapılanın kanunsuzluk olduğunu savundu.

Akkurt, şöyle devam etti:

“En son alınan kat mülkiyeti kanununu uygulamıyorlar, uygulamak istemiyorlar. Kat maliklerinin almak istedikleri aidat belirlemelerini kabul etmiyorlar. Biz bunları uyardık, olağanüstü toplantı talebinde bulunduk. Bu talep kabul edilmedi. Burada çıkan fiyatlar insanları mağdur ediyor. İki ay içerisinde kısa bir sürede bin 150 liradan, bin 500 liraya çıkarıldı. Yetmedi, 11 bin 250 lira ve 130 bin lira ek gider. Bunların kararını verecek kişiler bizleriz.”

Başka bir site sakini ise, “11 bin 250 lira parayı gelip de öderim dediğim zaman, bana Yahya Bey 'Kolunda bilezikler var ya bozdur da ver dedi'” diye konuştu.