Site toplantısında 130 bin liralık ek gider kavgası. "Kolunda bilezikler var ya bozdur da ver dedi"
23.07.2026 12:27
İstanbul Silivri'de 481 dairenin bulunduğu sitede yönetimin keyfi aidat artışı yaptığını ve ek gider adı altında her daireden 130 bin lira istediği iddia edildi. Site sakinleri ile yöneticiler arasında tekmeli yumruklu çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Sitede aidat kavgası karakolde ve hastanede son buldu.
Çanta Mahallesi'ndeki 481 dairenin bulunduğu sitede yapılan toplantıda konu aidatlara gelince tartışma başladı.
Site sakinlerinden biri konuşma yapan kişiye "Sen bu siteyi ayrıştırdın" diyerek tepki gösterdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavga sırasında taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstişare toplantısının kavgayla sonuçlanmasınn ardından bazı daire sahipleri site önündee biraraya gelerek basın açıklaması yaptı.
Açıklamada site sakinleri toplantıdaki taleplerini dile getirdi.
YÖNETİCİLER GÖZALTINA ALINDI
Kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi'ne giderken jandarma kavgayı başlattığı iddia edilen site yöneticilerinden iki kişiyi gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen iki site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"KAT MÜLKİYETİ KARARINI UYGULAMIYORLAR"
"Buradaki uygunsuz düzene karşı insanların isyanıdır. Konuşmak isteyen insanları susturmaya çalışıyorlar." diye konuşan daire sahiplerinden Ömer Akkurt, yapılanın kanunsuzluk olduğunu savundu.
Akkurt, şöyle devam etti:
“En son alınan kat mülkiyeti kanununu uygulamıyorlar, uygulamak istemiyorlar. Kat maliklerinin almak istedikleri aidat belirlemelerini kabul etmiyorlar. Biz bunları uyardık, olağanüstü toplantı talebinde bulunduk. Bu talep kabul edilmedi. Burada çıkan fiyatlar insanları mağdur ediyor. İki ay içerisinde kısa bir sürede bin 150 liradan, bin 500 liraya çıkarıldı. Yetmedi, 11 bin 250 lira ve 130 bin lira ek gider. Bunların kararını verecek kişiler bizleriz.”
Başka bir site sakini ise, “11 bin 250 lira parayı gelip de öderim dediğim zaman, bana Yahya Bey 'Kolunda bilezikler var ya bozdur da ver dedi'” diye konuştu.
Site sakinleri basın açıklamasının ardından yönetimin değişmesi için imza topladı.
Basın açıklamasında yer alanlar belgelere tek tek imza atarken yürüyüş yapmak istedikleri sırada ise jandarma gruba izin vermedi.
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