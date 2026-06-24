Sivas'ta 3 bin 200 yıllık gizem. Görüntüsü apartmanı andırıyor

Bakıldığında kral kafasının göründüğünü belirten vatandaş, “İnsanların burada yaşadığını ve Roma döneminde burada olduklarını kayalardaki haç işaretlerinden anlayabiliyoruz. 100'e yakın mağara bulunmakta ve bu mağaraların birbirine geçişleri vardır” ifadelerini kullandı.

Günlük 200-250 kişi geldiğini yazın okullar kapanınca bu sayının arttığını söyleyen şahıs, "Ancak gelenler sadece uzaktan güzelliklere bakıp gidiyor. Turizm açısından daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun hem köyümüze hem de Zara'ya değer katacağına inanıyoruz" dedi.