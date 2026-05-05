Sivas'ta doğuyor, Karadeniz'e dökülüyor. Son yağışlarla yeniden canlandı

05.05.2026 11:40

Türkiye'nin en uzun nehri olma özelliğini taşıyan Kızılırmak, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelirken bu sene adeta coştu.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, geçtiğimiz yıl sazlıklara teslim olmuştu. 

 

Kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Kızılırmak, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlarla yeniden hayat buldu.

10 ilden geçen bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak bilinen Kızılırmak, yağan karın erimesi ve ilkbahar yağmurları ile canlandı.

 

Güzergahı boyunca göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Kızılırmak'ın 1 yıl arayla yaşadığı değişim havadan görüntülendi.

2026 bahar göçünde yaklaşık bin kuşun halkalandığı delta, Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 75’ine ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan alan, artan çevre denetimleri ve koruma faaliyetleriyle yaban hayatı için güvenli liman olmaya devam ediyor.

 

Kızılırmak, üzerindeki Boyabat ve Altınkaya gibi dev barajlarla Türkiye'nin enerji ihtiyacına büyük katkı sağlıyor. Havzadaki güncel doluluk oranlarının, bölgedeki tarımsal sulama planlamaları için olumlu bir tablo çizdiği ifade ediliyor.

Kızılırmak, Hitit İmparatorluğu'nun kalbi sayılan toprakları çevreliyor. Hitit başkenti Hattuşa, bu nehrin oluşturduğu kavisin içinde bulunuyor.

 

Antik Çağ'da nehrin adı Grekçe "tuz" anlamına gelen Halys idi. Bunun nedeni, nehrin geçtiği yataklardaki kaya tuzu yataklarından dolayı sularının tuzlu bir tada sahip olmasıydı.

 

Öte yandan, Sivas’taki Eğri Köprü ve Kesik Köprü gibi yapılar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde nehrin ticari yollar üzerindeki kritik önemini simgeliyor.

