Sivas'ta doğuyor, Karadeniz'e dökülüyor. Son yağışlarla yeniden canlandı

2026 bahar göçünde yaklaşık bin kuşun halkalandığı delta, Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 75’ine ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan alan, artan çevre denetimleri ve koruma faaliyetleriyle yaban hayatı için güvenli liman olmaya devam ediyor.

Kızılırmak, üzerindeki Boyabat ve Altınkaya gibi dev barajlarla Türkiye'nin enerji ihtiyacına büyük katkı sağlıyor. Havzadaki güncel doluluk oranlarının, bölgedeki tarımsal sulama planlamaları için olumlu bir tablo çizdiği ifade ediliyor.