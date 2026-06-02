Sivas'ta gizli kalmış cennet. Karların erimesiyle coştu
02.06.2026 10:26
Sivas'ta etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle Yıldız Beldesi'nde bulunan Değirmenaltı Şelalesi coştu.
27 METRE YÜKSEKLİKTEN COŞKUYLA AKIYOR
Sivas kent merkezine 53 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Beldesi'ndeki Değirmenaltı Şelalesi, son günlerde etkisini artıran yağışlar ve yüksek kesimlerde biriken karların erimesiyle birlikte debisi arttı.
Artan su debisiyle birlikte şelale, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 27 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan dökülen şelale, bahar mevsiminin etkisiyle adeta yeniden canlandı.
Yağan karların erimesi ve yağışların artmasıyla su seviyesinde yaşanan yükseliş, bölgedeki doğal güzelliği daha da ön plana çıkardı. Ziyaretçilerini ağırlayan Değirmenaltı Şelalesi, Değirmenaltı Mağaraları ile birlikte bölgenin önemli doğal alanları arasında yer alıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen şelalenin coşkulu hali dron ile görüntülendi.
"ÜLKEMİZİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNDEN BİRİSİ"
Şelaleyi ziyaret eden Soner Ateş, bu yıl yağışlardan dolayı suyun çok fazla olduğunu söyleyerek, "Sürekli geldiğimiz ve görmeye alışık olduğumuz bir yer. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi bu yıl yağışlardan dolayı burada da su seviyesi oldukça yüksek. Burası doğal bir oluşum ve kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer. Değerini bilmemiz gereken bu doğal oluşum, ülkemizin önemli doğal güzelliklerinden biridir" dedi.
Şelaleyi ziyaret eden Turan Demir ise şelaleyi herkesin görmesi gerektiğini belirterek, "Her yerde olduğu gibi burada da yağışlardan dolayı su seviyesi çok yükselmiş. Doğal bir oluşum olduğu için tavsiye ederim. Herkes burayı gelip görmeli. Özellikle bu şelaleyi görmek için geldik. Daha önce duymuştuk zaten şimdi geldik gezince, görünce çok beğendik" diye konuştu.
