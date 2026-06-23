Sivas'ta ilginç görüntüler. "Bir balık tuttuk, o da ağaca çıktı"

İlk kez böyle bir olay yaşadığını ifade eden Murat Burak, "Arkadaşlarımızla vakit geçirmek için Yapıaltın köyüne balık tutmaya gittik. Balık oltamıza takıldı ama balık ağacın dalına sarıldı. O balığı çıkarmak için bayağı uğraştık. Öyle görünce çok güldük. Uzun bir süre uğraştık. Balık bizi uğraştırsa da sonunda pes etti ve aldık." dedi.