Sivas'ta seyyar kokoreççinin tilki müşterisi

Tilkinin de müşterilerinden birisi olduğunu ifade eden Akalın, "Bu tilki her akşam gelir. Buradan kısmetini alır ve yer. Bazen çeyrek, bazen de yarım kokoreç hazırlayıp dükkânın köşelerine bırakırım. O da gelir, yer ve gider. Çok sadık bir tilki. Her akşam illaki gelir. Bunu gören müşteriler de hem şaşırıyor hem de hoşlarına gidiyor. Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür. O da bizim müşterilerimizden birisi. Müşteriler bu durumu çok garipsiyorlar ve bana, 'Tilki normalde kurnaz bir hayvandır, insandan kaçar. Demek ki o da kokorecin lezzetini beğenmiş ki sürekli geliyor vazgeçemiyor' diye söylüyorlar" dedi.