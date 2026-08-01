Sivas'ta seyyar kokoreççinin tilki müşterisi
01.08.2026 12:46
Sivas'ta seyyar kokoreç tezgahına her akşam gelen tilki, kendisi için hazırlanan kokoreci kimi zaman yerinde yiyor, kimi zaman da paketini alıp götürüyor.
Sivas'ta seyyar kokoreç tezgâhının müdavimleri arasına bir tilki de katıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki tezgâha her akşam gelen tilki, kendisi için hazırlanan kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor.
Seyyar kokoreççi Emin Akalın'ın tezgâhına bir süredir düzenli olarak gelen tilki, akşam saatlerinde çevrede bekleyerek kendisine ayrılan porsiyonu bekliyor.
HER AKŞAM TEKRAR GELİYOR
Bazen çeyrek veya yarım porsiyon kokoreç tezgâhın yanına bırakılırken, bazen de ekmek arasına konularak paketleniyor.
Kokorecini kimi zaman tezgâhın yanında yiyen tilki, kimi zaman da paketini alıp gözden kayboluyor.
Her akşam tekrarlanan bu ilginç buluşma, kokoreç yemeye gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.
"BAZEN BURADA YER, BAZEN PAKET YAPARIZ"
Tilkinin de müşterilerinden birisi olduğunu ifade eden Akalın, "Bu tilki her akşam gelir. Buradan kısmetini alır ve yer. Bazen çeyrek, bazen de yarım kokoreç hazırlayıp dükkânın köşelerine bırakırım. O da gelir, yer ve gider. Çok sadık bir tilki. Her akşam illaki gelir. Bunu gören müşteriler de hem şaşırıyor hem de hoşlarına gidiyor. Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür. O da bizim müşterilerimizden birisi. Müşteriler bu durumu çok garipsiyorlar ve bana, 'Tilki normalde kurnaz bir hayvandır, insandan kaçar. Demek ki o da kokorecin lezzetini beğenmiş ki sürekli geliyor vazgeçemiyor' diye söylüyorlar" dedi.
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