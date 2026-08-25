Sivas'ta traktör evin duvarını yıktı. 8 yaşındaki çocuk yaralandı
25.08.2026 16:01
Sivas'ta park halindeyken hareket eden traktör, bir evin duvarını yıktı. Olayda 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Sabah saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Sıyrındı köyünde, park halindeyken hareket eden traktör, tek katlı bir evin duvarına çarparak yıkılmasına neden oldu.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdehalesinin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Park halindeki traktörün hareket nedeni henüz bilinmiyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
AKINCILAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKINCILAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.