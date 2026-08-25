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Sivas'ta traktör evin duvarını yıktı. 8 yaşındaki çocuk yaralandı

25.08.2026 16:01

İHA

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Sivas'ta park halindeyken hareket eden traktör, bir evin duvarını yıktı. Olayda 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Sivas'ta traktör evin duvarını yıktı. 8 yaşındaki çocuk yaralandı
IHA

Sabah saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Sıyrındı köyünde, park halindeyken hareket eden traktör, tek katlı bir evin duvarına çarparak yıkılmasına neden oldu.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI 1
IHA

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

 İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdehalesinin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ta traktör evin duvarını yıktı. 8 yaşındaki çocuk yaralandı 2
IHA

Park halindeki traktörün hareket nedeni henüz bilinmiyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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