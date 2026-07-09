Snapchat'teki paylaşım Şırnak'ı ayağa kaldırdı
09.07.2026 10:49
Şırnak'ta 14 yaşındaki bir çocuğun Snapchat'te yaptığı paylaşım polisi harekete geçirdi.
Şırnak'ta bir çocuğun yaptığı paylaşım polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, dün hakkında kayıp müracaatı bulunan 14 yaşındaki B.B.B., kaybolmadan önce sosyal medya platformu Snapchat'te, "Bildiğiniz üzere artık ben olmayacağım. Birkaç saat sonra kalıcı olarak ben yokum. Atacağım son snap de bu." ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.
Paylaşımın ardından ailesinin ihbarı üzerine Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü alarma geçti.
POLİS GECE BOYUNCA ÇOCUĞU ARADI
İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın bizzat koordine ettiği çalışmalarda, 20 ekip, yaya devriyeleriyle birlikte toplam 89 polis gece boyunca kentin dört bir yanında arama yaptı.
Metruk binalar, parklar, boş araziler ve şüpheli görülen tüm noktalar tek tek kontrol edilirken, il merkezi giriş ve çıkışları da güvenlik güçlerince kontrol altına alındı.
Polis ekiplerinin saatler süren titiz çalışması sonucunda B.B.B., bugün sabah saat 06.00 sıralarında merkez Gündoğdu Mahallesi 1243. Sokak üzerinde bulunan boş bir inşaatta sağ olarak bulundu.
Yapılan ilk kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.