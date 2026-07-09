Snapchat'teki paylaşım Şırnak'ı ayağa kaldırdı

Şırnak'ta bir çocuğun yaptığı paylaşım polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün hakkında kayıp müracaatı bulunan 14 yaşındaki B.B.B., kaybolmadan önce sosyal medya platformu Snapchat'te, "Bildiğiniz üzere artık ben olmayacağım. Birkaç saat sonra kalıcı olarak ben yokum. Atacağım son snap de bu." ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.