Şoförlerin kafasını karıştıran kavşak: 29 tabela var, ilk kez giren şaşırıyor

Gemicioğlu, "Burası labirent gibi oldu, çok fazla tabela var. İlk defa gelenler için adeta kaos hakim, önceden kazalar da oldu. İnsanlar kafa karıştırıcı bir durumla karşı karşıya. Burada gereksiz bir şekilde 30'a yakın tabela var. Buraya daha sadece ve düzenli bir çalışma yapılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.