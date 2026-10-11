Sofraların vazgeçilmezine rağbet çok. Sarımsak ve pul biberle pişiriliyor
11.10.2026 12:35
Elazığ’da özel olarak yetiştirilen tombul patlıcanlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Elazığ’da özel olarak yetiştirilen, elips şeklindeki tombul patlıcanlar, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Doğal ve organik olarak üretildiği belirtilen patlıcanlar, yöre halkının ilgisini çekiyor. Havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, tombul patlıcanlara daha fazla rağbet gösteriyor.
Kendine özgü şekliyle dikkat çeken bu patlıcanlar, yörede farklı pişirme yöntemleriyle tüketiliyor.
Tombul patlıcanlar, özellikle arasına sarımsak ve pul biber eklenerek pişiriliyor. Yöre halkı tarafından geleneksel bir lezzet olarak tüketilen patlıcan, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralarda daha sık yer buluyor.
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