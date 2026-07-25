Şöhreti ülkeyi aştı. 850 gramlık kavanozları 1250 liradan satılacak

Ihlamur balının şöhretinin Türkiye’yi aştığını belirten Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga, “Avrupa Birliği’nde tescili aldı. Bal kategorisinde ikinci tescili ıhlamur balı ile aldık. İnşallah bu gibi katma değeri yüksek ürünlerle de ilçemizde güzel işler yapacağız” dedi.

Bal kategorisinde Türkiye’de Avrupa Birliği tescili almış ikinci ürünün Yenice ıhlamur balı olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, “Türkiye’de 43 ürün var coğrafi işaretli. 43’üncüsü Yenice balı. Yenice’de yaklaşık olarak yılda 20-25 ton üretim yapılmaktadır. Amacımız, paydaşlarımızla el ele vererek bu üretimi daha yukarıya çıkarmak” diye konuştu.