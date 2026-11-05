Sokakta odun ateşinde üretiliyor. "Altın kızlar" hazırlıyor

Bu geleneğin ev ekonomilerine destek anlamı taşıdığını da belirten Nergiz Mahallesi Muhtarı Nuran Muslu, "Her sene kış öncesi bu hazırlığı yaparız. Mahalledeki bütün evlerin kışlık yiyecek hazırlığını birlikte oluşturduğum ekibin emeğiyle imece usulü yaparız. İşkefe olarak adlandırdığımız yufkayı tavlayıp yöresel yemeklerle birlikte yemesi çok güzel oluyor" dedi.