Sokaktaki ıhlamur ağacına 2 gece üst üste kimyasal madde döktü
01.09.2026 13:38
Sultangazi’de bir kişi, gıda toptancısının önündeki ıhlamur ağacına iki gece üst üste kimyasal madde döktü. İşletme sahipleri komşu esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Sultangazi’de bir kişi, gıda toptancısının önündeki ıhlamur ağacının dibine iki gece üst üste kimyasal olduğu öne sürülen bir madde döktü. İşletme sahipleri, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından komşu esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu.
İddiaya göre, komşu esnaf iş yerinin önünde bulunan malzemelerden rahatsız olduğu gerekçesiyle gıda toptancısı hakkında defalarca şikayette bulundu.
Şikayetlerin ardından işletme sahipleri söz konusu malzemeleri kaldırdı.
Bir süre sonra gece saatlerinde toptancının önüne gelen bir kişi, kaldırımdaki ıhlamur ağacının dibine bir madde döktü. Aynı kişinin ertesi gece de gelerek ağacın dibine yeniden madde döktüğü öne sürüldü.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahipleri dökülen maddenin kimyasal olduğunu ve ağacı kurutmak amacıyla kullanıldığını iddia ederek komşu esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİLER
Sabah iş yerlerine gelen işletme sahipleri, ağacın dibinde oluşan kabarcıkları fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde bir kişinin gece saatlerinde ağacın dibine bir madde döktüğünü gören işletme sahipleri, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ile Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili tutanak tutarken, işletme sahipleri emniyete giderek komşu esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şüphelinin ağacın dibine madde döktüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
"BU AĞACIN NE ZARARI VAR ONA"
İşletme sahiplerinden Mehmet Turgut, "Burada hiç kimseyle husumetimiz yok, halkımıza hizmet veriyoruz, gıda toptancılığı yapıyoruz. 2 gündür ağaca kimyasal madde dökülüyor. Kameralarda da kayıtlarda var zaten, ağaca zarar vermeye çalışıyor. Kameralarda belli kimin yaptığı. Komşumuz olan işletme, kendi dükkanının önünün görülmediğinden dolayı tahminimce böyle bir şey yapmaya kalkışmış" dedi.
Abdulkadir Turgut ise, "15 senedir burada esnafız. Komşularımız bizi biliyor. Son zamanlarda bizimle ilgili şikayetler ve zabıtalar geldi. Malları geriye alın dediler, geriye aldık. Sonra gene şikayet geldi, biraz daha geriye aldık. En son dediler ki hepsini kaldıracaksınız. Biz de gerekeni yaptık onların zor durum yaşamaması için. Onlar görevini yaptılar, biz de üzerimize düşeni yaptık ve eşyaları içeriye aldık. 2 gündür geliyoruz, baktığımızda ağacın etrafında kabarıklar var. Araştırıp kameralara baktık ve tespit ettik. Yan komşumuz kimyasal madde getirip ağacın etrafına döküyor. Evvelsi gün yine baktık ve yine kendisi aynı şekilde kimyasal maddeyi ağacın etrafına döküyor. Bu ağacın ne zararı var ona? İnsanlar gölgesinde yaşıyor, kuşlar yaşıyor. Ihlamur ağacı bu, kokusu da hoş. Bunu yapma sebebi nedir?" dedi.
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