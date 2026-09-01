Sokaktaki ıhlamur ağacına 2 gece üst üste kimyasal madde döktü

İşletme sahiplerinden Mehmet Turgut, "Burada hiç kimseyle husumetimiz yok, halkımıza hizmet veriyoruz, gıda toptancılığı yapıyoruz. 2 gündür ağaca kimyasal madde dökülüyor. Kameralarda da kayıtlarda var zaten, ağaca zarar vermeye çalışıyor. Kameralarda belli kimin yaptığı. Komşumuz olan işletme, kendi dükkanının önünün görülmediğinden dolayı tahminimce böyle bir şey yapmaya kalkışmış" dedi.

Abdulkadir Turgut ise, "15 senedir burada esnafız. Komşularımız bizi biliyor. Son zamanlarda bizimle ilgili şikayetler ve zabıtalar geldi. Malları geriye alın dediler, geriye aldık. Sonra gene şikayet geldi, biraz daha geriye aldık. En son dediler ki hepsini kaldıracaksınız. Biz de gerekeni yaptık onların zor durum yaşamaması için. Onlar görevini yaptılar, biz de üzerimize düşeni yaptık ve eşyaları içeriye aldık. 2 gündür geliyoruz, baktığımızda ağacın etrafında kabarıklar var. Araştırıp kameralara baktık ve tespit ettik. Yan komşumuz kimyasal madde getirip ağacın etrafına döküyor. Evvelsi gün yine baktık ve yine kendisi aynı şekilde kimyasal maddeyi ağacın etrafına döküyor. Bu ağacın ne zararı var ona? İnsanlar gölgesinde yaşıyor, kuşlar yaşıyor. Ihlamur ağacı bu, kokusu da hoş. Bunu yapma sebebi nedir?" dedi.