Son 10 yılda kuruma noktasına gelmişti, doluluk yüzde 90'a ulaştı
19.05.2026 10:37
Diyarbakır'da son yıllarda kuruma noktasına gelen Kabaklı Sulama Göleti, bu yıl etkili olan yağışlarla yaklaşık yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.
150 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Dicle Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki Kabaklı Sulama Göleti, son yıllarda bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybı yaşadı. Bu sene etkili olan yağışlarla birlikte göletteki doluluk oranı yaklaşık yüzde 90 seviyesine ulaştı.
Yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan ve bölgenin önemli kuş üreme alanlarından biri olarak kabul edilen göletin yeniden dolması, bilim insanları tarafından olumlu karşılandı.
Prof. Dr. Ali Satar, göletin yalnızca göçmen kuşlar için değil, tarım ve hayvancılık açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.
Satar, “Geçen yıllarda kurumaya yakın bir derecede suda azalma vardı. Şimdi doluluk oranının yaklaşık yüzde 90 oranına ulaşması, bizi çok sevindiriyor” dedi.
Göletin memeliler ve göçmen kuşlar için önemli bir üreme alanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Satar, “Buraya bir koruma statüsü kazandırılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
NORMALİN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dicle Üniversitesi yerleşkesinde 1990 yılında 25 hektar alanda sulama amaçlı kurulan, 425 bin metreküp su toplama hacmine sahip göletin su seviyesinde, mevsimsel yağışlardaki düşüş, iklim değişikliği, buharlaşma gibi nedenlerle 10 yılda normalin üzerinde düşüş yaşanmıştı.
Prof. Dr. Recep Karakaş, yıllardır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Diyarbakır'da kuş türleri ile sulak alanlar üzerine akademik gözlem çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
DÜ tarafından türleri korumaya yönelik eylem planlarının yürütüldüğünü anlatan Karakaş, alınabilecek beşeri tedbirlerin başında bilinçsiz salma sulama yerine damlama ya da yağmurlama sistemlerinin tercih edilmesinin geldiğini sözlerine ekledi.
