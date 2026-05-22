Son 50 yılın rekoru kırıldı. Barajlar doldu taştı, kapaklar peş peşe açılıyor

Sivas'ta baraj ve göletlerdeki su seviyesi önceki yılın mayıs ayına oranla yüzde 18,33 oranında artmış oldu. Bu artışla Sivas'taki tüm baraj ve göletlerin su hacmi 1 milyon 909 bin 159 hektar metre küp seviyesine yükselerek son 50 yılın en yüksek oranına oluşmuş oldu.