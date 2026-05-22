Son 50 yılın rekoru kırıldı. Barajlar doldu taştı, kapaklar peş peşe açılıyor
22.05.2026 15:52
Sivas'ta tüm baraj ve göletlerde toplamda ortalama doluluk oranı yüzde 95,26'ya ulaştı. 22 baraj ve göletten 11'inde tam kapasiteye ulaşıldı.
Sivas ve çevresinde son 60 yılın en yüksek oranında yağışı düştü. Kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde kar yağarken, karların erimesi ve aralıksız devam eden yağışlarla baraj ve göletler doldu taştı. Sivas'ta enerji üretimi, içme suyu, sulama ve taşkın koruma amacıyla kullanılan 22 barajın 11'inde tam kapasiteye ulaşıldı.
KAPAKLAR AÇILDI
6 baraj ve gölette ise kapasitenin üzerine çıkıldığı için kapaklar açılarak savak ve dolusavaklardan su tahliyesi yapıldı. 2025 yılında Sivas'ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su seviyesi yüzde 5,11'e kadar gerilerken bu yıl bu seviye yüzde 58,46 olarak ölçüldü.
SON 50 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Sivas'ta baraj ve göletlerdeki su seviyesi önceki yılın mayıs ayına oranla yüzde 18,33 oranında artmış oldu. Bu artışla Sivas'taki tüm baraj ve göletlerin su hacmi 1 milyon 909 bin 159 hektar metre küp seviyesine yükselerek son 50 yılın en yüksek oranına oluşmuş oldu.
