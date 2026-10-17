Son yıllarda ilgi iyice arttı, olgunlaşması için 2-3 gün beklemek gerekiyor. Kilosu 110 liraya düştü

5 yıl önce çiftçiliğe başlayan Özen Özer, avokado üretiminin emek gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Zutano avokado çeşidimizin hasadı bugünlerde yapılıyor. Eylül ayının başından itibaren ürünümüzü hasat etmeye devam ediyoruz. Bu yıl 3’üncü yılımıza girdik. Avokado ağaçları çok uzun ömürlüdür. Ağaçlar yaşlandıkça daha fazla verim alınacak ve meyvelerin tadı da daha lezzetli hale gelecek.

Bir ağaçtan 80 kiloya kadar ürün alabiliyoruz. Bahçemden yıllık 30-40 ton arasında avokado elde ediyorum. Eylül ayından itibaren ürünümüzü hasat etmeye başladık. Kilosu erkenci hasatta 180 TL iken, şu anda cinsine göre 110 TL’ye kadar geriledi."