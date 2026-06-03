Son zamanların en verimli yağışını aldı. Dolulukta zirveye ulaştı
03.06.2026 10:37
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bu yıl etkili olan kar ve yağışlar, barajlardaki su seviyelerini önemli ölçüde artırdı.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, ilçede son yılların en verimli yağış dönemlerinden birinin yaşandığını belirtti.
Kış aylarında etkili olan kar yağışı ve ilkbaharda görülen düzenli yağmurların barajdaki su seviyesine olumlu yansıdığını söyledi.
"YÜZDE 100 SEVİYESİNE ULAŞMASINI BEKLİYORUZ"
Yıllar sonra Çavdarhisar Barajı'nda sevindirici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Başkan Topbaş, şu şekilde konuştu:
“Önümüzdeki günlerde barajımızın tamamen dolarak yüzde 100 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu durum hem çiftçilerimiz hem de ilçemiz açısından son derece sevindirici.”
Barajdaki su seviyesinin yüksek olmasına rağmen mevcut sulama sistemlerinde önemli sorunlar bulunduğunu vurgulayan Topbaş, tarımsal sulamada kullanılan açık kanal sistemlerinin verimliliği düşürdüğünü belirtti.
Mevcut sulama altyapısının büyük ölçüde yüzeysel sulama yöntemine dayandığını ifade eden Topbaş, bu nedenle barajdaki suyun istenilen düzeyde tarım arazilerine ulaştırılamadığını söyledi.
Sulama kapasitesinin zaman içerisinde ciddi oranda düştüğüne dikkat çeken Başkan Topbaş, "Bunun temel nedeni mevcut kanalet sistemlerinin yetersiz kalması ve modern sulama altyapısına ihtiyaç duyulması" diye konuştu.
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