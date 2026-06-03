Son zamanların en verimli yağışını aldı. Dolulukta zirveye ulaştı

Yıllar sonra Çavdarhisar Barajı'nda sevindirici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Başkan Topbaş, şu şekilde konuştu:

“Önümüzdeki günlerde barajımızın tamamen dolarak yüzde 100 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu durum hem çiftçilerimiz hem de ilçemiz açısından son derece sevindirici.”