Sonbahar geldi ama hala tezgahta. Kilosu 200 TL'yi buluyor
21.09.2026 10:46
Eskişehir'de sonbahar başlamasına rağmen pazar tezgahlarında kilosu 100-200 TL'ye satışa sunulan çileğe vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Eylül ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte Eskişehir'de sonbahar mevsimi başladı.
Yaz mevsiminin bitmesiyle pazar tezgahlarındaki çeşitler değişirken, halen satışa sunulan çilek ilgi gördü.
Normal şartlarda nisan, mayıs ve haziran ayının meyvesi olarak bilinen çileğin kilosu şu anda 100-200 TL arasında satışa sunuluyor.
Pazarcı esnafı İsa Yamaç, satışların yoğun olduğunu ve çilek tezgaha gelir gelmez yaklaşık 1 saat içerisinde tamamen bittiğini söyledi.
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