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Sonbahar geldi ama hala tezgahta. Kilosu 200 TL'yi buluyor

21.09.2026 10:46

İHA

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Eskişehir'de sonbahar başlamasına rağmen pazar tezgahlarında kilosu 100-200 TL'ye satışa sunulan çileğe vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Sonbahar geldi ama hala tezgahta. Kilosu 200 TL'yi buluyor
IHA

Eylül ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte Eskişehir'de sonbahar mevsimi başladı.

 

Yaz mevsiminin bitmesiyle pazar tezgahlarındaki çeşitler değişirken, halen satışa sunulan çilek ilgi gördü.

Sonbahar geldi ama hala tezgahta. Kilosu 200 TL'yi buluyor 1
IHA

Normal şartlarda nisan, mayıs ve haziran ayının meyvesi olarak bilinen çileğin kilosu şu anda 100-200 TL arasında satışa sunuluyor. 

Sonbahar geldi ama hala tezgahta. Kilosu 200 TL'yi buluyor 2
IHA

Pazarcı esnafı İsa Yamaç, satışların yoğun olduğunu ve çilek tezgaha gelir gelmez yaklaşık 1 saat içerisinde tamamen bittiğini söyledi.

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