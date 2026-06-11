Sorunu bu kez alkollü sürücü çıkarmadı. "Abi ne yapıyorsun ya"

11.06.2026 08:20

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Kayseri’de polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü E.K. evinin önünde yakalandı ve 432 bin TL ceza kesildi. Abi C.K. bu sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Sürücü “Ne yapıyorsun ya.” diyerek araya girdi.

Sorunu bu kez alkollü sürücü çıkarmadı. "Abi ne yapıyorsun ya"
IHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekipleri, E.K. yönetimindeki araca “dur” ihtarında bulundu. E.K. ise kaçarak gözden kayboldu.

 

Yarım saat sonra Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'ndeki evine giden E.K. binanın önünde yakalandı.

Sorunu bu kez alkollü sürücü çıkarmadı. "Abi ne yapıyorsun ya" 1
IHA

E.K.'nın ehliyetine “alkollü araç kullanmak” suçundan el konuldu ve trafiğin ilgili maddelerinden 432 bin TL idari para cezası yazıldı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

 

Öte yandan E.K.’nın kaçtığı araçta bulunan ve kardeşiyle birlikte evlerinin önünde yakalanan C.K. polis ekiplerine zorluk çıkardı.

 

C.K. ekiplere “Yakalasaydınız o zaman.”, “Peşimize düşseydiniz” gibi ifadelerle seslendi. 

Sorunu bu kez alkollü sürücü çıkarmadı. "Abi ne yapıyorsun ya" 2
IHA

Alkollü ağabeyi, alkollü sürücü E.K. sakinleştirmeye çalıştı. E.K. sık sık ağabeyinin koluna girdi, “Ne yapıyorsun ya.” “Tamam tamam.” gibi sözler sarf etti.

 

E.K. hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.