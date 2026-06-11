Sorunu bu kez alkollü sürücü çıkarmadı. "Abi ne yapıyorsun ya"

Kayseri’de polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü E.K. evinin önünde yakalandı ve 432 bin TL ceza kesildi. Abi C.K. bu sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Sürücü “Ne yapıyorsun ya.” diyerek araya girdi.