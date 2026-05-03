Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evini kurşunladı
03.05.2026 16:25
DHA
Erzurum'da bir genç, boşanma aşamasında olduğu eşinin Instagram hesabı açmasına sinirlenip kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş açtı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. S.T. (26) isimli genç, boşanma aşamasında olduğu eşi F.T.'nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi.
İddiaya göre buna tepki gösteren S.T. pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti.
Site bahçesine giren S.T. eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1’inci katındaki daireye 4 el ateş etti.
Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti. Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören genç kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.’yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak’ta yakaladı.
Genç gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu.
Bu arada yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.’nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı yer aldı.
