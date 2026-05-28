Sosyal medyadaki son akım. "İstanbul İstanbulluyor"
28.05.2026 11:45
Son Güncelleme: 28.05.2026 11:48
İstanbul Boğazı'nın turkuaz rengine bürünmesi, sosyal medyada yeni bir akımın başlamasına neden oldu.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte İstanbul adeta boşaldı. Trafik yoğunluğu dahi yüzde 30'u geçmedi.
İstanbul'da kalanlar megakentin tadını çıkarırken dün hoş bir sürprizle karşılaştı. Boğaz turkuaz renge büründü ve görenleri büyüledi.
Deniz bilimleri alanındaki çalışmalara göre, Boğaz'daki renk değişiminin temel nedeni “Coccolithophore” adı verilen mikroskobik alglerin yoğun şekilde çoğalmasıydı.
İstanbul Boğazı'ndaki manzara Anadolu Ajansı (AA) ve vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Fotoğraflar sosyal medyada kısa süreliğine yeni bir akımın oluşmasına neden oldu.
"İstanbul İstanbulluyor" etiketini kullananlar, turkuazla kaplanan Boğaz'ın fotoğrafını paylaşıp şehrin güzelliğine olan hayranlığını dile getirdi.