Soyulmuşu 35, kabuklusu 20 liraya satılıyor. Yeşil elmasta zorlu hasat
07.05.2026 13:57
Aydın'ın Efeler ilçesinde "yeşil elmas" olarak anılan enginarın hasadı devam ediyor.
Gölhisar Mahallesi'nde yetiştirilen enginar, iç piyasada üreticinin yüzünü güldürüyor. Bölgenin iklimi ve toprak yapısı nedeniyle kaliteli ürün veren Aydın enginarı, lezzeti ve dayanıklılığıyla rağbet görüyor.
Üreticiler, enginarın tarlalarda özellikle hasat döneminde yoğun insan gücüne ihtiyaç duyulan, kesilmesi, taşınması, ayıklanması ve sevkiyata hazırlanması ciddi emek gerektiren bir ürün olduğunu söylüyor.
Yılın büyük bölümünde bakım isteyen enginar, diğer birçok sebzeye göre daha fazla işçilik istiyor.
Soyulmuş enginarın toptan adet fiyatı 35 TL'den alıcı bulurken, market raflarında 50 TL'ye kadar çıkıyor. Kabuklu enginar ise 20 TL'den satılıyor.
TARLADA ZORLU MESAİ
Enginar tarlalarında çalışan işçiler, ürünlerin başta Ankara, Bursa ve İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderildiğini belirtti. İşçiler, "Erkeklerin yevmiyesi bin 200 lira, kadınların ise bin lira. Kadınlar kesim işini yapıyor, erkekler de toplanan enginarları traktöre taşıyor. İş ağır oluyor ama bu işi severek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Enginar üreticisi Mücahit Kibar ise sezonun iyi başladığını belirterek, şu şekilde konuştu:
"Don vurmasın ve herhangi bir doğal afetle karşılaşmayalım diye soyumları biraz geçe bıraktık. Hem soyulmuş hem taze olarak satıyoruz. Soğuk hava depolarımızda istifleyerek konserve yaparak satışını gerçekleştiriyoruz."
Kibar, "Üreticinin tek sorunu Mısır'dan gelen donuk enginarlar. Türkiye'deki enginarların kalitesine asla yakışmayan ve erişemeyen enginarlar bunlar. Piyasada sanki enginar fiyatları düşmüş ya da Türkiye iç piyasasında çok pahalı satılıyormuş gibi bir algı oluşturdu" dedi.
Enginarın tüketiciler tarafından sağlık yönüyle de ilgi gördüğünü belirten Mücahit Kibar, "Yurt dışından Türkiye'deki enginarın kalitesine erişemeyecek ürünler gelse de iç piyasada enginarı yiyen, tadını alan ve doktorların tavsiyesiyle karaciğere faydalı olduğunu duyan insanlar bunu tüketiyor. Tıbbi olarak yetki ve bilgimiz olmadığı için bu noktada bilgilendirme yapamıyoruz ama genel kanı insan sağlığına ciddi derecede faydalı olduğu yönünde" dedi.
"EN DERİN YERLERDEN ÇIKIYOR"
Enginarın üretim sürecinin zorluğuna dikkat çeken Kibar, "Enginar öyle bir maden ki elmas gibi düşünebilirsiniz. En derin yerlerden çıkıyor. Etrafında bir sürü yaprak var. Bu yapraklar zamanla açılıyor sonra kelle türüyor, kelleyi alıyorsunuz. Soyarken de etrafını açıyorsunuz. O madene ulaşmak için bayağı çaba sarf ediyorsunuz" şeklinde konuştu.
