Söz verdi, Milli Takım final oynarsa bedava dağıtacak
13.06.2026 12:37
Erzurumlu tostçu Talip Kocaman, Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’na destek için müşterilerine Türk bayrağı dağıtmaya başladı. Kocaman, milli takımın final oynaması durumunda 24 saat boyunca ücretsiz tost dağıtacak.
Erzurum’da 25 yıldır esnaflık yapan ve toplumsal duyarlılık projeleriyle tanınan tostçu Talip Kocaman, pazar günü sabah saat 07.00’de Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avusturya ile karşılaşacak milli takımı unutmadı.
Esnaf, dükkanına gelen tüm müşterilerine Türk bayrağı hediye etmeye başladı.
Kocaman, ay yıldızlı ekibin final oynaması halinde ise 24 saat boyunca herkese bedava tost dağıtacağını duyurdu.
"24 SAAT TOSTLAR BEDAVA"
Milli takımın final oynaması durumunda dükkanını bir gün boyunca kapatmayacağını ve dev ekran kuracağını belirten Talip Kocaman, şöyle konuştu:
"Farkındalık alanında çalışmalar yapıyorum. Kadına şiddet, çocuk istismarı ve sokak hayvanları hakkında da birçok çalışmalarım olmuştur. Ve şu anda da gündemimizde olan milli takımımıza tam destek olmak için 85 milyon tek yürek olarak milli takıma destek için Türk bayrağı dağıtıyorum tüm müşterilerime.
Artı Allah nasip ederse milli takımımız final oynadığı gün iş yerini 24 saat olarak açık tutup, tost ücretsiz olarak dağıtım yapıp milli takım maçını da burada seyrettirmeyi düşünüyorum."
Kocaman ek olarak “Bütün yetkili arkadaşlarımızdan, yetkili abilerimizden; milli takım için bütün Edirne'den Kars'a, Sivas'tan Erzincan'a kadar her yerin Türk bayraklarıyla gelin tarlası gibi süslenmesini, milli maçlarımızın dev ekranlarda, şehir merkezlerinde, kent meydanlarında izletilmesini temenni ediyorum.” dedi.