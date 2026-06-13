Söz verdi, Milli Takım final oynarsa bedava dağıtacak

Milli takımın final oynaması durumunda dükkanını bir gün boyunca kapatmayacağını ve dev ekran kuracağını belirten Talip Kocaman, şöyle konuştu:

"Farkındalık alanında çalışmalar yapıyorum. Kadına şiddet, çocuk istismarı ve sokak hayvanları hakkında da birçok çalışmalarım olmuştur. Ve şu anda da gündemimizde olan milli takımımıza tam destek olmak için 85 milyon tek yürek olarak milli takıma destek için Türk bayrağı dağıtıyorum tüm müşterilerime.

Artı Allah nasip ederse milli takımımız final oynadığı gün iş yerini 24 saat olarak açık tutup, tost ücretsiz olarak dağıtım yapıp milli takım maçını da burada seyrettirmeyi düşünüyorum."