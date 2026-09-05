Spor salonunda dehşet: Bir anda boğazını sıktı
05.09.2026 14:30
Mersin'de bir spor salonunda müşteri, işletmeciye boğazını sıkarak saldırdı. Kadın, salondaki diğer üyelerin araya girmesiyle kurtarıldı.
Mersin'de bir spor salonu işletmecisi, müşterinin saldırısına uğradı.
Olay, 5 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, spor salonu sahibi Aylin Demirtaş ile müşterisi K.T. arasında, salonda rahatsızlık verdiği iddiasıyla tartışma çıktı.
BOĞAZINI SIKARAK SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine K.T., Demirtaş'a saldırarak boğazını sıktı. O sırada salonda bulunan kadın görevli araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdı.
Olayın ardından Demirtaş'ın şikayeti üzerine K.T., cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"ŞOKA GİRDİM"
Yaklaşık beş yıldır spor salonu işlettiğini belirten Aylin Demirtaş, olayın öncesinde de şüpheliyle ilgili salondaki üyelerden çok sayıda şikayet aldıklarını öne sürdü.
Şüphelinin daha önce de salonda çeşitli sorunlara neden olduğunu anlatan işletmeci kadın, özellikle kadın üyelerin rahatsızlıklarını kendilerine ilettiğini ifade etti.
Şüphelinin üyeliğini yenilememe kararı aldıklarını ancak başka bir personelin üyelik kaydını yenilemesi nedeniyle bu işlemi o aşamada gerçekleştiremediklerini belirten Demirtaş, sorunların devam etmesi üzerine olaydan bir gün önce kendisini uyardığını söyledi.
Olay günü şüpheliyi yeniden salona gelirken gördüğünü anlatan Aylin Demirtaş, dışarı çıkarak kendisiyle sakin şekilde konuşmaya çalıştığını belirtti.
Demirtaş, kendisine salondaki üyelerin rahatsız olduğunu ve üyeliğini sonlandırmak istediklerini söylediğini, ancak şüphelinin buna rağmen salona gireceğini ifade ederek içeri girdiğini kaydetti.
İşletmeci kadın şöyle devam etti:
"- Beni dinlemediği için sakin bir şekilde konuşmaya çalışıyordum. Bir anda direkt kalkıp bana saldırdı. O kadar şoka girdim ki asla tepki veremedim, nefesim kesildi.
- Gözümde gözlük vardı, gözüme girebilirdi, başka bir şey olabilirdi. Beni arkaya doğru itekledi. Cam kapıya çarpmamak için kendimi korumaya çalıştım. O sırada sırtımı da incittim ve yaklaşık bir ay sırt ağrısı çektim."