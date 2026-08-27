Spor salonunda tartıştığı kadının boğazını sıktı
27.08.2026 08:32
Son Güncelleme: 27.08.2026 08:38
Mersin'de spor salonunda bir adam, tartıştığı kadının boğazını sıktı. Gözaltına alınan saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir spor salonunda 5 Haziran günü öğle saatlerinde Aylin D. (33) ile Kürşat T. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Kürşat T., Aylin D.’nin boğazını sıktı. Bu sırada salonda bulunan başka bir kadın araya girerek Kürşat T.’yi uzaklaştırdı.
Kürşat T. olaydan sonra Aylin D.’nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yaşananlar, spor salonunun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde tarafların tartıştığı, Kürşat T.’nin, Aylin D.’nin boğazını sıktığı, bu sırada salonda bulunan başka bir kadının araya girdiği anlar yer aldı.
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