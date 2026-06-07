Su seviyesi yüzde 100 oldu. Geçen yıl adacıklar ortaya çıkmıştı
07.06.2026 15:09
Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Göleti'nde, eylül ayında yüzde 19'a kadar gerileyen su seviyesi, son yağan yağışlarla birlikte yüzde 100'e yükseldi.
IHA
Bolu kent merkezinin içme ve kullanma su kaynağı olan Gölköy Baraj Göleti, geçtiğimiz eylül ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve tarımsal sulama nedeniyle alarm vermişti. Su seviyesinin yüzde 19'a düşmesiyle göl çevresinde küçük adacıklar oluşmuştu.
IHA
SU SEVİYESİ YÜZDE 100 OLDU
Kış ayları boyunca etkili olan kar ve sağanak yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj gölüne can suyu oldu. Son yapılan ölçümlerde su seviyesinin yüzde 100'e çıktığı tespit edildi.