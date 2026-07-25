Sulama kanalında tehlikeli serinlik. Uyarılara aldırış etmediler, cezayı yediler

Sudan çıkarılan çocuklardan Yusuf Can (16), “Burada yüzmek çok güzel. Ağabeyimin arkadaşı burada boğulma tehlikesi geçirdi. O yüzmeyi bilmiyordu. Korkunun ecele faydası olmaz. Burada boğulanlar yüzmeyi bilmiyor. Biz biliyoruz.” diye konuştu.

Başka bir çocuk ise “Evden havuza gideceğimizi söyleyerek çıkıp, buraya geliyoruz.” dedi.