Sular aylardır çekilmedi. Geçen yıl hasat başlamıştı

Tarım arazilerinin 2025 yılı sonu itibarıyla sular altında kaldığını ve aylardır suların çekilmediğini ifade eden Mustafa Kaplan, "Her yıl burası kışın sular altında kalıyordu ve kış geçtikten sonra sularımız çekiliyordu. Ne yazık ki bu yaz da aynı çileyi çekiyoruz. Biz burada geçimimizi hayvancılık ve çiftçilik yaparak sağlıyoruz. Ne yazık ki bu su yüzünden yazın da ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kış da bu su nedeniyle ürünümüzü ekemeyeceğiz. Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarda yağışlardan sonra bu taşkın meydana geldi. Normalde yaz aylarında sular çekilirdi ama bu yaz hiç çekilmedi. Bu kış da çekilmeyecek gibi görünüyor. Artık burası kaplumbağaların ve kuşların yaşam alanına dönüştü. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz hale geldik. Aralık ayından beri bu tarım arazileri su içerisinde ve yaklaşık 4 bin dönüm tarım arazisi su altında. Kışın ise bu rakam daha da artıyor; 10 bin, 15 bin dönüm tarım arazisi su altında kalıyor" dedi.