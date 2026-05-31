Sular metrelerce çekilmişti, son yağışlar can suyu oldu

Geçtiğimiz yıllarda barajdaki su oranı gözle görülür derecede azalmıştı. Özellikle kıyıdan metrelerce içeri çekilen sular, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirmişti.

Barajın yakınında bulunan mahalle sakinleri suyun hiç bu kadar çekilmediğini ifade ederken, kuraklığı en ciddi şekilde hissettikleri yılın 2025 olduğunu ifade etmişlerdi.

Eskişehir'in sulama ve içme suyu ihtiyacını sunan barajda doluluk oranı yüzde 35’e düşmüştü. Ancak son aylarda etkili olan yağışlar bölgeye can suyu oldu.