Sular metrelerce çekilmişti, son yağışlar can suyu oldu
31.05.2026 14:17
Eskişehir ve çevresinde son haftalarda etkili olan yoğun yağışlar, Porsuk Barajı'na adeta can suyu oldu.
Toplam 454 milyon metreküp tam kapasite su toplama hacmine sahip olan dev barajda, yağışların ardından yaşanan hareketlilik yüzleri güldürdü.
Baraj çevresindeki yeşil bitki örtüsüyle birleşen su seviyesindeki bu belirgin yükseliş ve havzada biriken su miktarı, havadan çekilen görüntülere de yansıdı.
Geçtiğimiz yıllarda barajdaki su oranı gözle görülür derecede azalmıştı. Özellikle kıyıdan metrelerce içeri çekilen sular, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirmişti.
Barajın yakınında bulunan mahalle sakinleri suyun hiç bu kadar çekilmediğini ifade ederken, kuraklığı en ciddi şekilde hissettikleri yılın 2025 olduğunu ifade etmişlerdi.
Eskişehir'in sulama ve içme suyu ihtiyacını sunan barajda doluluk oranı yüzde 35’e düşmüştü. Ancak son aylarda etkili olan yağışlar bölgeye can suyu oldu.
1972 yılında işletmeye açılmış stratejik bir altyapı tesisi olan Porsuk Barajı, çevresindeki Sofça gibi köylerde tatlı su balıkçılığına imkan tanıyor.
Tarihi Dağlık Frigya vadi hatları ile kesişen doğal peyzajı sayesinde, bölge halkı için popüler bir mesire ve doğa turizmi alanı olarak da hizmet veriyor.
