Sultanbeyli'de AVM yangını
09.08.2026 08:12
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Fatih Bulvarı'nda 5 katlı AVM'nin eksi bir ve eksi ikinci katlarında, 04.15 sıralarında kafeteryaların olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek klimaların olduğu alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle AVM'nin dış cephesini sardı.
İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, daha sonra duman tahliyesi yapıldı.
AVM'deki bazı iş yerlerinde hasar meydana geldiği tespit edildi.
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