SUP board keyfi cezayla bitti. İzinsiz sörf yapanlar yakalandı

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 Haziran 2026 tarihinde Marmara Gölü'nde izin alınmadan gerçekleştirilen drone uçuşu ve SUP faaliyetleriyle ilgili incelemelerin tamamlandığı bildirildi.

Yapılan incelemelerde göle girilmesi ve drone kullanılması nedeniyle başta flamingolar olmak üzere gölde yaşayan su kuşlarının toplu halde havalanarak strese girdiği, üreme ve tüy değiştirme dönemindeki yaban hayatının ciddi şekilde rahatsız edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu tür rahatsızlıkların yaban hayvanlarının fizyolojisini olumsuz etkilediği ve üreme başarısını azalttığının bilimsel olarak bilindiği ifade edildi.