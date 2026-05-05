Süper hücre köyleri talan etti "Daha önce böyle bir şey görmedim''
05.05.2026 10:44
İHA
Gaziantep'te etkili olan süper hücre fırtınası nedeniyle Antep fıstığı ağaçları büyük zarar gördü.
Kentte hafta sonu etkili olan ve büyük hasara yol açan fırtına, dolu ve sağanağın ardından Antep fıstığı bahçelerinde hasar oluşturdu. Özellikle Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerini etkileyen fırtına, bazı noktalarda hayatı adeta felç etti.
Kent genelinde bazı ağaçlar devrilirken, kırsal mahallelerdeki bahçelerde ise asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları söküldü. Antep fıstığı ağaçlarındaki meyve ve çiçekler döküldü.
Geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan çiftçiler, bu yıl ise fırtına, sel ve dolu nedeniyle yeni bir zararla karşı karşıya kalmaktan endişe duyuyor.
Çiçeklenme ve tozlanma dönemindeki Antep fıstığı ve zeytin ağaçlarında ciddi zarar oluşurken, kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, bazı bahçelerde ağaçların kırıldığını ve çiçek açan ağaçların fırtına ve doludan büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.
Antep fıstığında verim kaybının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Yiğit, TARSİM sigortası bulunan ve dolu, kuraklık, don, fırtına gibi doğal afetler sonucu ürünleri zarar gören çiftçilerin zararının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından giderildiğini bildirdi.
Yiğit, "Çiftçilerimiz önceden yüzde 30 riski altındaydı. Tarımda risk yüzde 80'lere ulaştı. TARSİM sigortasını yaptırmayan çiftçilerimizin sigortasını yaptırması gerekir" ifadelerini kullandı.
100 YILLIK FISTIK AĞAÇLARI SÖKÜLDÜ
Yiğit, ‘’Bölgede daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Yağmur, dolu, don ve rüzgar olurdu. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık'' dedi.
100 yıllık fıstık ağaçlarının söküldüğü belirlenirken, zeytin ağaçlarının yalnızca 10 tanesi sağlam kaldı.
Yğit, ‘’Geçen sene yağmur yağsın diye dua ettik, bu sene de aralıklı yağmasın diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.
Şehitkamil ilçesinin kırsal Bedirkent Mahallesi Muhtarı ve çiftçi Metin Ok da dedesinin ve babasının döneminden kalan asırlık Antep fıstığı ve zeytin ağaçlarının söküldüğünü görünce büyük şok yaşadıklarını belirtti.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.