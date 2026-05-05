Süper hücre köyleri talan etti "Daha önce böyle bir şey görmedim''

Kentte hafta sonu etkili olan ve büyük hasara yol açan fırtına, dolu ve sağanağın ardından Antep fıstığı bahçelerinde hasar oluşturdu. Özellikle Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerini etkileyen fırtına, bazı noktalarda hayatı adeta felç etti.

Kent genelinde bazı ağaçlar devrilirken, kırsal mahallelerdeki bahçelerde ise asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları söküldü. Antep fıstığı ağaçlarındaki meyve ve çiçekler döküldü.

Geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan çiftçiler, bu yıl ise fırtına, sel ve dolu nedeniyle yeni bir zararla karşı karşıya kalmaktan endişe duyuyor.

Çiçeklenme ve tozlanma dönemindeki Antep fıstığı ve zeytin ağaçlarında ciddi zarar oluşurken, kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.