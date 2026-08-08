Sürünün içinden ihanet çıktı. Plan son anda bozuldu, 19 yıllık birikim kurtarıldı
08.08.2026 16:28
Kırıkkale’de 350 küçükbaş hayvanın çalınması için çobanla anlaşan 2 şüpheli tutuklandı. Hayvanlar Elmadağ’da bulunarak sahibine teslim edilirken, çoban sınır dışı edildi.
350 HAYVANI ÇALMAK İÇİN PLAN YAPTILAR
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 350 küçükbaş hayvanın çalınmasına yönelik planın, sürünün başındaki çoban tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.
İddiaya göre Özbekistan uyruklu çoban A.T. (51), hayvanları çalmak isteyen F.A. (33) ve M.D. (34) ile olaydan iki gün önce görüşerek anlaştı.
Plan doğrultusunda çoban, hırsızlık sırasında şüpheleri üzerine çekmemek için kendisini iple bağlattırdı.
350 küçükbaş hayvan ise Ankara’nın Elmadağ ilçesi yönüne götürüldü.
GÜVENLİK KAMERALARI PLANI ORTAYA ÇIKARDI
Çobanın bağlı halde bulunmasının ardından devreye giren Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.
Bölgedeki yollar ve muhtemel geçiş güzergahları kontrol altına alınırken, çevredeki güvenlik kameraları da ayrıntılı şekilde incelendi. Görüntülerde F.A. ile M.D.'nin olaydan iki gün önce çobanla buluştuğunun belirlenmesi, hırsızlığın perde arkasını ortaya çıkardı.
Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede çobanın da planın içinde olduğunu tespit etti. Yaklaşık 350 küçükbaş hayvan gece yarısı Elmadağ sınırlarında bulunarak sahibi Ufuk Özdemir'e teslim edildi.
Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan F.A. ile M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Yaklaşık 2 aydır sürü sahibinin yanında çalışan Özbekistan uyruklu A.T ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.
"ÇOK ŞÜKÜR HAYVANLARIMIZ GERİ GELDİ"
Hayvanların çobanla anlaşan kişiler tarafından çalındığının sonradan ortaya çıktığını belirten Ufuk Özdemir, jandarma ekiplerinin kamera kayıtları sayesinde gerçeği öğrendiklerini söyledi.
Özdemir, “Bunlar 19 senenin birikimi. Çoluğumuzla çocuğumuzla, yaz kış demeden emek verdik. Çok şükür hayvanlarımız geri geldi” dedi.
Köy sakini Ferhat Akkaya ise jandarma, polis ve köylülerin çalışmasıyla hayvanların kısa sürede sağ salim bulunduğunu belirterek, “Hırsızların oyununu bozdular” dedi.
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