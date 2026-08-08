Sürünün içinden ihanet çıktı. Plan son anda bozuldu, 19 yıllık birikim kurtarıldı

Çobanın bağlı halde bulunmasının ardından devreye giren Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bölgedeki yollar ve muhtemel geçiş güzergahları kontrol altına alınırken, çevredeki güvenlik kameraları da ayrıntılı şekilde incelendi. Görüntülerde F.A. ile M.D.'nin olaydan iki gün önce çobanla buluştuğunun belirlenmesi, hırsızlığın perde arkasını ortaya çıkardı.

Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede çobanın da planın içinde olduğunu tespit etti. Yaklaşık 350 küçükbaş hayvan gece yarısı Elmadağ sınırlarında bulunarak sahibi Ufuk Özdemir'e teslim edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan F.A. ile M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Yaklaşık 2 aydır sürü sahibinin yanında çalışan Özbekistan uyruklu A.T ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.