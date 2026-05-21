Susuz tarlaya ekildi. 6 dönümden 3 ton verim alındı
21.05.2026 13:21
Mardin'de susuz tarlaya ekilen arpanın ilk hasadı yapıldı, 3 ton verim elde edildi.
Türkiye’nin önemli tahıl üretim merkezleri arasında yer alan Mardin’de sezonun ilk arpa hasadı Kızıltepe Ovası’nda gerçekleştirildi.
Kırsal Yamanlar Mahallesi’nde 6 dönümlük susuz tarlada hasat edilen yaklaşık 3 ton arpa, Hububat Ticaret Merkezi’ndeki müzayede salonunda satışa çıkarıldı.
KİLOSU 20 LİRADAN SATILDI
İlk ürün olması nedeniyle arpa, zahireci esnafı Hacı Süer tarafından sembolik olarak kilosu 20 liradan satın alındı. Satışı yapılan ilk mahsul, dualarla ambarlara boşaltıldı.
Sezonun ilk hasadını yapan çiftçi Veysi Yaman’a, Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından gram altın hediye edildi.
"KURU ALANLAR DA OLDUKÇA İYİ DURUMDA"
Mehmet Şerif Öter, yağışların etkisiyle verimde artış beklendiğini belirterek, “Geçen yıl ilk hasat, 14 Mayıs Çiftçiler Bayramı’nda gelmişti. Bu yıl ilk ürünümüz, 21 Mayıs’ta geldi. Yağışların etkisiyle kuru alanlar da oldukça iyi durumda” dedi.
Çiftçi Veysi Yaman ise verimden memnun olduğunu ifade ederek, “Sadece 6 dönümde 3 tona yakın arpa elde ettim. Geçmiş yıllara nazaran çok güzel bir rakam” diye konuştu.
