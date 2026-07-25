Tadı ve aromasıyla öne çıkıyor. Tescilli lezzetin hasadında son günler

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bu yıl ürünün bol olduğunu belirterek ,"Rabbimize şükürler olsun bu yıl ürünümüz bol oldu. Verimli bir sezon geçirdik. Rakım farklılığı nedeniyle ilçemizin yüksek kesimlerinde hasat devam ediyor. Ağustos ayının başına kadar Yeşilyurt'ta kiraz hasadı sürecek" dedi.

Dalbastı kirazının aroması, tadı ve rengiyle Türkiye'nin en kaliteli kiraz çeşitleri arasında yer aldığını ifade eden Solmaz, "Yeşilyurt'ta yetişen kirazımız piyasada aranan bir ürün. Kalitesi sayesinde diğer birçok üretim bölgesine göre daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk günlerinde üreticiden kilogramı 150 TL'ye alınan kirazın, hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte kalite durumuna göre 70 ila 120 TL arasında işlem gördüğünü belirten Solmaz, kaliteli ürünlerin ise 100 TL'nin altına inmediğini belirtti.

Üretim maliyetleri ve işçilik giderlerindeki artışın üreticinin gelirini etkilediğini kaydeden Solmaz, üreticilerin beklentisinin kilogram fiyatının 200 TL seviyelerinde olduğunu ifade etti.