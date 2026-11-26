Ünye ilçesinde hurma üreticisi Abdülkadir Doğan'a ait bahçede protokol üyelerinin katılımıyla hasat etkinliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasatla ilgili yapılan açıklamada, cennet hurması üretim alanlarının artırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.