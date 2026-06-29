Tahta arabayla 79 kilometre hız yaptı. "Laz Ralli"ye ceza yağdı
29.06.2026 15:02
Rize'de bir kişi, ahşap arabasıyla hız denemesi yaptı. 79 kilometre hıza ulaştığı anları sosyal medyadan paylaşınca sürücüye ceza kesilirken aracına da el konuldu.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda tamamen ahşaptan ürettiği arabayla tur atan Muhammet Karaman görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görülen araçla yapılan sürüşe ait görüntülerin sosyal medyada ilgiliyle karşılandı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine ilgili ekipler harekete geçerek inceleme başlattı.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda aracın sahibi ve sürücüsü Muhammet Karaman hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından söz konusu ahşap araç muhafaza altına alınarak el konuldu.
Olayla ilgili idari sürecin sürdüğü öğrenildi.