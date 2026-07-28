Takıma ömrünü adamıştı. Erdem Dede maça alınmayınca kalp krizi geçirdi

Alan, bu sezon dördüncü kez Süper Lig heyecanı yaşayacağını belirterek, "Bu benim dördüncü Süper Lig'im. Erzurumspor FK'nın dördüncü Süper Lig'ini yaşayacağım. İlki 1998 yılındaydı. Heyecanım çok büyük. Bu sene daha da fazla, çünkü Süper Lig'i ve maçları büyük bir aşkla bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bu Süper Lig'e çok zor şartlarda geldik. Çok dua ettik. Allah da yardım etti, şükürler olsun. Şimdi maçlarımızı bekliyoruz. Heyecanım gerçekten çok fazla. İnşallah bu sezonu da sağ salim tamamlarız. Geçtiğimiz sezonlarda stat kapısında kalp krizi geçirdim. Maça giremedim, çünkü cezam varmış, haberim yoktu. Kapıda bana 'Dede maça giremezsin' dediler. Çok üzüldüm. 'Beni bu stada almazsanız benim ölümüm olur' dedim. Hatta maçı izlemek için vince çıkmayı bile düşündüm ama o da olmadı. Üzüntüden fenalaşıp yere yığılmışım. Sağ olsun sahadaki arkadaşlar ve doktorlar yardımcı oldu. Hastaneye götürdüler. Şükür şimdi ilaçlarımı kullanıyorum. Ama yine de maça devam, Erzurumspor sevgisinden vazgeçmek yok. Takımımız da yavaş yavaş kendine geliyor. Antrenmanlara sürekli gidiyorum, hazırlık maçlarını takip ediyorum. Bugün de hazırlık maçındayız. Elimden geldiğince her idmanı izlemeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama yine de gidiyorum. Şükürler olsun" diye konuştu.