Takıma ömrünü adamıştı. Erdem Dede maça alınmayınca kalp krizi geçirdi
28.07.2026 10:21
Erzurumspor tutkusu ile tanınan 64 yaşındaki Erdem Alan, geçen sezon tribün cezası nedeniyle maça alınmayınca kalp krizi geçirdi. Tedavisinin ardından yeniden tribünlerdeki yerini alan Alan, takımını desteklemeyi sürdürüyor.
EVİ DE KIYAFETLERİ DE ERZURUMSPOR
Erzurumspor'a olan tutkusu ile Türkiye'nin dört bir yanında tanınan 64 yaşındaki Erdem Alan, hayatının her anını mavi-beyaz renklere adadı.
Uzundere ilçesinde yaşayan Alan'ın evi, Erzurumspor bayrakları, atkıları ve kulübe ait hatıra ürünleriyle donatılmış durumda.
Günlük yaşamında da takım sevgisini yansıtan Alan, kulüp logolu takım elbisesi, kravatı, ceketi, bileklikleri, başından çıkarmadığı Erzurumspor bandı ve mavi-beyaz boncuklardan oluşan tespihiyle dikkat çekiyor.
Renkli kişiliği, şivesi ve güler yüzüyle tribünlerin simge isimlerinden biri haline gelen Erdem Alan, sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından Türkiye genelinde de tanınan bir taraftar oldu
MAÇA GİREMEYİNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Sosyal medyada paylaşılan videolarının ardından çok daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Alan, özellikle çocukların da sevgilisi olurken, iç saha maçlarında tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Alan, sağlık sorunları nedeniyle her deplasmana gidemese de imkan bulduğu her karşılaşmada takımının yanında olmaya çalışıyor.
2023-2024 sezonunda iç sahadaki Sakaryaspor karşılaşmasına giden Alan, hakkında tribün cezası bulunduğunu stat kapısında öğrendi.
Maça alınmayan Alan, yaşadığı büyük üzüntüyle fenalaşarak kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi statta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Alan, tedavisinin ardından yeniden tribünlerdeki yerini aldı.
Bu sezon Erzurumspor FK'nın Süper Lig'deki dördüncü sezonunu yaşayacak olmanın heyecanını yaşayan Alan, yıllar geçmesine rağmen ilk günkü heyecanını koruduğunu söyledi.
"BENİ BU STADA ALMAZSANIZ BEN ÖLÜRÜM DEDİM"
Alan, bu sezon dördüncü kez Süper Lig heyecanı yaşayacağını belirterek, "Bu benim dördüncü Süper Lig'im. Erzurumspor FK'nın dördüncü Süper Lig'ini yaşayacağım. İlki 1998 yılındaydı. Heyecanım çok büyük. Bu sene daha da fazla, çünkü Süper Lig'i ve maçları büyük bir aşkla bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bu Süper Lig'e çok zor şartlarda geldik. Çok dua ettik. Allah da yardım etti, şükürler olsun. Şimdi maçlarımızı bekliyoruz. Heyecanım gerçekten çok fazla. İnşallah bu sezonu da sağ salim tamamlarız. Geçtiğimiz sezonlarda stat kapısında kalp krizi geçirdim. Maça giremedim, çünkü cezam varmış, haberim yoktu. Kapıda bana 'Dede maça giremezsin' dediler. Çok üzüldüm. 'Beni bu stada almazsanız benim ölümüm olur' dedim. Hatta maçı izlemek için vince çıkmayı bile düşündüm ama o da olmadı. Üzüntüden fenalaşıp yere yığılmışım. Sağ olsun sahadaki arkadaşlar ve doktorlar yardımcı oldu. Hastaneye götürdüler. Şükür şimdi ilaçlarımı kullanıyorum. Ama yine de maça devam, Erzurumspor sevgisinden vazgeçmek yok. Takımımız da yavaş yavaş kendine geliyor. Antrenmanlara sürekli gidiyorum, hazırlık maçlarını takip ediyorum. Bugün de hazırlık maçındayız. Elimden geldiğince her idmanı izlemeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama yine de gidiyorum. Şükürler olsun" diye konuştu.
"İYİ Kİ VAR ERDEM DEDEMİZ"
Erzurumspor FK taraftarlarından Güvencan Serçeoğlu ise, "Erdem dede çok iyi bir insandır. Erzurumspor'a ve taraftarlığına gönülden bağlı bir adamdır. Biz onu yürekten seviyoruz. Futbolcular da Erdem dedeyi çok seviyor. İyi ki var Erdem dedemiz. Erzurumspor seninle gurur duyuyor. Erzurumspor her zaman senin yanında" dedi.
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